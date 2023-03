Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Gorinchem

Wederom twee duiven ernstig mishandeld in Dordrecht: vleugels en staarten afgeknipt

Een dierenbeul heeft twee duiven in Dordrecht ernstig mishandeld. De staarten en vleugels van de diertjes waren afgeknipt en ook de staartveren waren er uitgetrokken. Het is niet de eerste keer dat een duivenmishandelaar aan de gang is in Dordt. Ook in juli was het raak. Toen waren vijf duiven de klos.