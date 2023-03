Bewoners schrikken van aanhouding ‘terrorist’ in hun flat: ‘Ik zorg dat mijn voordeur op slot zit’

Voor tweede nacht op rij autobrand in Gorinchem: ‘Ik hoorde een toeter en een knal en toen riep pa me’

Het was dit weekend maar liefst twee keer raak in Gorinchem: op verschillende plekken gingen auto’s in vlammen op. Nadat het eerst goed mis ging in de Gerard van Lomstraat, kon de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag aan de bak in de Weverstraat. ,,Ze beseffen niet wat dit veroorzaakt”, verzucht de eigenaar van een van de compleet uitgebrande wagens.