Bij het Gorcumse Toltheater veranderen cliënten in volwaardige acteurs: ‘Ze spelen puur zoals ze zijn’

Lyceum Oudehoven in Gorinchem start als één van de eerste in Nederland met zorghavo

Lyceum Oudehoven in Gorinchem start volgend schooljaar met een zorghavo. Leerlingen die voor die richting kiezen, krijgen onder meer gastlessen van zorgmedewerkers en ze gaan bij zorgorganisaties ook zelf aan de slag. De school is een van de eerste in Nederland met zo’n havo.

24 oktober