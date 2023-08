Brandweer rukt uit voor drenkeling nadat verlaten kinderwagen langs de waterkant wordt gevonden

Jens den Dool uit Hoogblok­land grijpt naast de zege in Noordeloos: derde achter Drent Axel van de Tuuk

Jens van den Dool boog vanavond na afloop van de wielerronde van Noordeloos deemoedig het hoofd. De Drent Axel van de Tuuk was sterker in de sprint. Maar in Noordeloos ging het vooral over kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel.