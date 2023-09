Club al 65 jaar bezig met modelspoorhobby, en dat is veel meer dan spelen met treintjes: ‘Historisch besef’

VAN DE LEZER Hoogspan­nings­lei­din­gen en houding van Chemours zorgen voor irritatie

De plannen voor nieuwe hoogspanningsleidingen langs de Drechtsteden leiden al tot honderden bezwaarschriften. Maar ook tot lezersbrieven. En er is nog altijd woede en verbazing over hoe Chemours zich opstelt in de kwestie rond de PFAS-vervuiling in en om de Drechtsteden.