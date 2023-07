D66: ‘Steeds meer weesfietsen in Gorinchem’

Op begraaf­plaat­sen Altena is het nu mogelijk om urn te plaatsen

Op vijf gemeentelijke begraafplaatsen in Altena bestaat sinds kort de mogelijkheid om urnen te plaatsen. Op de begraafplaatsen in Andel, Rijswijk, Uitwijk en Veen is een urnenmuur en in Babyloniënbroek is een urnenkelder.