De Familiedagen, een van de grootste beurzen in de Evenementenhal, breiden kinderprogramma uit

UPDATE Man (18) laat tas met explosieve stoffen achter bij Lange Breestraat: ‘Elders tot ontplof­fing ge­bracht’

Een 18-jarige man is vrijdagochtend in alle vroegte aangehouden in de omgeving van het Bagijnhof in Dordrecht. Hij had een tas bij zich met flessen met daarin explosieve stoffen. Het gebied was lange tijd afgezet en Team Explosieven Verkenning deed enkele uren onderzoek.