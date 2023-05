De Nieuwe Doelen is een verloren zaak

Personeels­te­kort bij Molenlan­den: aanvragen voor bouwplan­nen voorlopig in de ijskast

De gemeente Molenlanden stelt een tijdelijke stop in voor de behandeling van principeverzoeken voor bouwplannen. Vanwege personeelsgebrek bij de gemeente zijn achterstanden ontstaan. ,,Het klotst nu over de plinten”, geeft wethouder Arco Bikker toe. ,,We moeten nu roeien met de riemen die we hebben.”