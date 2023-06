Eén op de elf woningen in Gorinchem aangemerkt als energieslurper

DORDT EIGEN-AARDIG Er zijn malloten die menen dat de stad er beter uit gaat zien door graffiti

Vandaag geen zware Dordtse geschiedenis maar wat niemendalletjes met toch een somber einde. Deze aflevering hinkt op een paar gedachten. Allereerst dat graffiti de pest is voor een stad. Er zijn malloten die menen dat de stad er beter uit gaat zien door initialen of een naam op een muur te kladderen. Of hun affectie voor iets of iemand menen te moeten tonen door namen te spuiten of te schilderen.