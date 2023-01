Expositie ‘Monddood’ vertelt het verhaal over politieke gevangenen in Slot Loevestein

Ze vertellen hierin het verhaal hoe politieke tegenstanders monddood worden gemaakt. De expositie ‘Monddood’ opent eind maart in het slot langs de Merwede dat door water is omgeven.

Staatsgevangenis

De Nederlandse Republiek gebruikte het slot in de zeventiende eeuw als staatsgevangenis. Rechtsgeleerde Hugo de Groot was de meest beroemde gevangene. Vooral door zijn bijzondere ontsnapping: in een boekenkist. Later schreef De Groot invloedrijke boeken over internationaal recht en de rechten van het individu.