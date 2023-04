Gaan de nieuwe afvalpasjes wel werken?

De Ontmoeting Tineke (80) is de enige op de camping en gebruikt regenachti­ge dag om haar dagboek bij te werken

In de Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag: de 80-jarige Tineke zit in haar ‘pukkel’ al lekker op de camping maar vooralsnog als enige.