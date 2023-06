Gemeente Gorinchem: werkzaamheden aan fontein zijn klaar vóór jazzfestival

Net nu het terrasweer is, wordt de Gorcumse fontein midden in het centrum schoonge­maakt, dit is waarom

De fontein op de Grote Markt in Gorinchem wordt de komende twee weken schoongemaakt. Dat is precies in de periode dat het hoogseizoen in de horeca is begonnen en de terrassen, zeker met het mooie weer, bomvol zitten. Maar Gorcum heeft juist bewust voor dit tijdstip gekozen.