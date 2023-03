Gorcumer (34) aangehouden op verdenking van terrorisme: werkte mogelijk voor Islamitische Staat

Indrukwek­ken­de groep van 162 kraanvo­gels overnacht in De Biesbosch: ‘Dit is echt uniek’

Een niet eerder vertoond spektakel in de Biesbosch: een groep van 162 kraanvogels streek hier woensdag neer om de nacht in het gebied door te brengen. Boswachter Harm Blom wist niet hoe snel hij naar de Noordwaard moest rijden toen vogelaars hem tipten. ,,Je ziet ze hier in kleine groepjes wel eens overvliegen, maar dit is uniek.’’