Gorcumer hoort justitie twee jaar celstraf eisen voor mishandeling en bedreiging tijdens het uitgaan

Schellui­nen maakt in streekder­by al vroeg het verschil: ‘De eerste helft was Altena-onwaardig’

Schelluinen leidde zaterdag in de streekderby halverwege met 3-0, maar had uiteindelijk toch nog moeite genoeg om het duel met Altena - de hekkensluiter in 2H - tot een goed eind te brengen: 3-1.