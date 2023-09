Gorcums partycentrum weer bomvol feestjes: ‘Denken nooit meer terug aan corona’

Helpen bij verzorging van familie in ziekenhuis? ‘Niet ondenkbaar want zorg gaat ingrijpend veranderen’

Als familie meehelpen bij de verzorging van een patiënt in het Beatrixziekenhuis? In de toekomst is dat zeker niet ondenkbaar. ,,De zorg zoals we die nu kennen gaat hoe dan ook veranderen. We zullen veel meer zelf moeten gaan doen.’’