Gorcumse architect ziet zijn plan om lelijke garage in te pakken ineens terug, maar niemand heeft hem gebeld

Lexmondse camping nu tóch in handen van gigant TopParken, eigenaren stacara­vans ongerust

Camping De Uiterwaard in Lexmond is tóch verkocht aan TopParken. Dat heeft de huidige eigenaar bevestigd. Vorig jaar zomer zei hij nog stellig dat hij het park niet wilde verkopen en dat de deur dicht was. Vaste campinggasten zijn ongerust over de aanstaande verkoop.