Gorinchem heeft eigen gedenkplek voor slachtoffers van corona

Een klant met dementie? Zo leert Arie (73) de kapper, kassière en biebmede­wer­ker hoe daarmee om te gaan

Lijden aan dementie is een schrikbeeld voor velen. Arie Slob (73) zet zich energiek in voor regiogenoten die met deze ziekte kampen. Samen met andere vrijwilligers stampt hij dit voorjaar in Dordrecht een Jungheimercafé uit de grond voor patiënten onder de 65 jaar en openen ze in Oud-Alblas een Odensehuis.