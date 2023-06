Gorinchem ziet toch kansen voor toekomst theater: renovatie of sloop en nieuwbouw

Dossier De Nieuwe Doelen weer geopend: Gorcumse raad draait duimschroe­ven aan bij wethouder Polatli

Wordt Schouwburg De Nieuwe Doelen gerenoveerd of zijn de ogen toch gericht op een nieuw cultuurpodium elders in Gorinchem? De gemeenteraad heeft wethouder Fatih Polatli het vuur na aan de schenen gelegd om te peilen of er al meer bekend over is. Dossier De Nieuwe Doelen is heropend en de toon is gezet.