Heldere ochtend en middag in Gorinchem

John M. stopte niet voor stoplicht en overreed 13-jarige jongen: 'Je hebt wel eens een black-out­je’

Een verkeerslicht dat op oranje springt als je aan komt rijden. Remmen of gas geven? Automobilist John M. (65) deed het laatste, reed zodoende door rood en schepte een scholier (13) die groen licht had. Zijn aanhanger reed over de borstkas van het ventje. ,,Het is niet goed te praten’’, zei M. maandag tijdens zijn strafproces, waar de rechters treurig nieuws mededeelden.