In Gorinchem ben je soms sneller op de fiets en dus stappen handhavers voortaan op hun patrol bike

Eén xtc-pil sloot vijf jaar geleden de deuren van Club Rodenburg, nu mogen ze eindelijk weer open

Het leed is voor Club Rodenburg in Beesd eindelijk geleden: de gemeente West Betuwe heeft vergunningen afgegeven op naam van tijdelijke exploitanten. Eigenaar Janice Bronk wil in september weer volledige programma’s draaien in de weekenden.