Inspecteurs halen vrachtwagen met zeer brandbare vloeistof van de weg bij knooppunt Gorinchem

COLUMN Mijn vakantie­blues ligt op een bankje aan de overkant…

Ik heb er de laatste jaren steeds meer last van… van vakantieweemoed en de gebruikelijke afkickverschijnselen die daarmee gepaard gaan. Toen ik, inmiddels alweer anderhalve week geleden, na een heerlijke vakantie op Terschelling, met veel vergezichten en indrukwekkende zonsondergangen, weer landde op ‘het ouwe vertrouwde nest’ nam het nog minstens drie dagen in beslag alvorens ik ook daadwérkelijk geland was.