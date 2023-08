Kabels van Merwedebrug krijgen een jasje dat ze beschermt tegen roest: ‘Gaat sneller dan verfbeurt’

A27-gemeenten aan minister: ‘Schrappen tweede Merwede­brug is onbespreek­baar’

OOSTERHOUT/GORINCHEM – De nieuwe Merwedebrug moet er hoe dan ook komen. Gemeenten langs de A27 trekken hiervoor aan de bel bij minister Mark Harbers (Infrastructuur). ‘Schrappen is onbespreekbaar’, zo schrijven zij in een gezamenlijke brief.