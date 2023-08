Kassa! Clubkas van Unitas met 11.000 euro gespekt na hattrick van Medhanie Hebtemariam in bekerduel

Binnenkijken Mieke is een van de eerste bewoners van Volt: ‘Ik kende nog niemand toen ik hierheen verhuisde’

Mieke (75) komt oorspronkelijk uit Twente en is al twaalf keer verhuisd. Na een mislukte date in België gooide ze het roer om en besloot om compleet ergens anders te gaan wonen. Ze was nog nooit in Dordrecht geweest, maar huurt nu een appartement in het nieuwe Volt aan de Noordendijk. ,,Ik wil nu alleen maar leuke dingen doen, ik heb dat mijn hele leven niet gedaan.”