Kat Noa was vijf dagen spoorloos: brandweer redt haar van zonwering bij flat, kilometers van huis

CDA Altena: zorg dat ouderen en hun kinderen bij elkaar kunnen wonen vóórdat zorg nodig is

Het CDA Altena wil dat het college van B en W haast maakt om premantelwonen mogelijk te maken. Daaronder wordt verstaan dat twee huishoudens op één erf of bouwperceel samenwonen zónder dat er sprake is van een medisch gebrek of ziekte. Volgens het CDA is daar behoefte aan.