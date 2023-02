Kater Gijs kan weer naar buiten nu de zwerfvuilklepjes in afvalcontainers zijn afgesloten

Kinderbur­ge­mees­ter Roos (9) heeft allerlei groene plannen: ‘Ik ben heel blij met deze functie’

Ze is 9 jaar, woont in Schelluinen en zit vol ideeën voor een beter klimaat. Geen wonder dat Roos Zeevalkink haar kinderburgemeesterschap aangrijpt om haar plannen te verwezenlijken. ,,Misschien kan ik wel iets regelen in het gemeentehuis.”

2 februari