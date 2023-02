Katje zorgt voor kater: wie heeft dit zo kunnen bedenken?

COLUMN Voor een groot podium moet je groot denken

Kom niet aan de Doelen! Dat bleek weer eens uit de zure reacties op Facebook op mijn vorige column, waarin ik niet in het kamp van podium Pandemonium mee jammerde. Eenmaal de ééntonige modderstroom gelezen te hebben, heb ik deze van me af laten glijden en er niet op gereageerd. Wederom werd duidelijk gemaakt dat er geen enkel nieuw alternatief mogelijk is dan zich te blijven vastklampen aan het oude Doelen-sentiment.

3 februari