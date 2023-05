Kinderen van minima mogen gratis naar het Timmerdorp, Gorinchem betaalt hun kaartje

Niet meer standaard broodje kroket tijdens pauze in Stadskan­toor? ‘Hoezo is dit het goede voorbeeld?’

Een bitterbal of een stukje wortel bij de borrel? Het voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om niet meer standaard vlees te serveren op bijeenkomsten van de gemeente maakt in de gemeenteraad de tongen los. ,,Best vreemd dat je voor de meest duurzame keuze heel veel moeite moet doen.’’