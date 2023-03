Klachten maken einde aan livemuziek in De Aanlegsteiger: ‘Nu valt weer een inkomstenbron weg’

Verdachte (77) villamoord Kinderdijk: ‘Ik zal jou ook moeten doodschie­ten, moet lijken op een roofover­val’

De moord in een villa in Kinderdijk is zo gruwelijk en bizar, het zou zo de basis voor een filmscript kunnen zijn. De 77-jarige Cornelis de J. wordt ervan verdacht de 74-jarige vriend van de villabewoonster te hebben doodgeschoten. Maar volgens de klusjesman zelf is dat pertinent onwaar.