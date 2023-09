Kozakken Boys verliest ook vierde duel en wéér met 2-1: ‘De gifbeker moet helemaal leeg’

binnenkijken Liedeke houdt niet van weggooien en woont in haar eigen museum: ‘Wat niemand echt raakt, vind ik mooi’

Brocante is helemaal op het lijf geschreven van Liedeke van Mil (67). Haar appartement op het Wilhelminaplein in Gorinchem, in hartje binnenstad, is bijna een museum te noemen.