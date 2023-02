Leerlingen nemen Arjen Lubach op de hak en vallen op: ‘We houden de redactie van FortesForYou in de gaten’

Van Vulpen, specialist in leggen van kabels en leidingen, in handen van investeer­der Waterland

Aannemersbedrijf Van Vulpen uit Gorinchem is verkocht aan investeringsmaatschappij Waterland. Het bedrijf, dat is gespecialiseerd in de aanleg van leidingen en kabels in allerlei vormen en maten, was sinds 2019 in handen van Mentha Capital.