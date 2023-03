Levenloos lichaam aangetroffen in Merwedekanaal Gorinchem, politie doet onderzoek

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE FC Dordrecht maakt eind een reeks nederlagen met 0-0 gelijkspel tegen Helmond Sport

FC Dordrecht heeft de reeks van zes nederlagen in successie doorbroken. In eigen huis hield de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie zondagmiddag het vier plekken hoger genoteerde Helmond Sport op 0-0 in een wedstrijd tussen twee onmachtige ploegen.