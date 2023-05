Maartens ‘vogelhuisjes’ met gratis condooms en glijmiddel zijn een hit: ‘Navolging in rest van het land’

Met video Me­ga-kunst­werk Gerard Philips in de takels: ‘Weer eens wat anders dan een dakkapel’

ZALTBOMMEL - In drie delen reist het zeven meter hoge stalen kunstwerk van Gerard Philips maandag over de weg naar eindbestemming Eindhoven. De buste logeerde afgelopen weekend in Zaltbommel, de geboortestad van Philips, en trok daar veel bekijks.