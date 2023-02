Man aangehouden die in Polen gezocht wordt (omdat hij daar nog drie jaar de bak in moet)

Kan verpauper­de oranjerie toch nog gered worden? Nog één poging om rijkssubsi­die binnen te harken

Het is al jaren pet met de Oranjerie en het lijkt er niet bepaald op dat er een oplossing in zicht is voor het verpauperde pand in het Weizigtpark. Integendeel, volgens het Dordtse stadsbestuur is het gebouw eigenlijk ten dode opgeschreven.

2 februari