Medewerkers van Rivas wijkverpleging krijgen dikke voldoende van de mensen die zij verzorgen

Groepsvac­ci­na­ties komen er weer aan: Jong JGZ prikt kinderen tegen dtp, bmr, HPV en meningokok­ken

Jong JGZ vaccineert van 6 februari tot en met 30 maart tegen dtp/bmr, HPV en meningokokken in de regio Zuid-Holland Zuid. Kinderen die voor de vaccinaties in aanmerking komen, ontvangen ongeveer twee weken van tevoren een uitnodiging van het RIVM via de post.

18 januari