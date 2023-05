Meer energie uit zon! Gorinchem en Molenlanden hopen dat meer bedrijven zonnepanelen zien zitten

rivierenland blogt Iedereen die meedoet aan Koningsdag verdient een lintje

Een spontane uitbarsting van geluk en saamhorigheid. Zo liet Koningsdag zich dit jaar omschrijven. Zeker ook in Rivierenland, waar zelfs of soms júist de kleinste dorpen zich enorm uitgesloofd hadden om Koningsdag nog feestelijker te maken dan het in Rotterdam al was.