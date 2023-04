Meer winkeldiefstallen in Gorinchem: ‘Daders gebruiken bij aanhouding geldgebrek als excuus’

Winkeldieven hebben het vooral voorzien op winkels in het Piazza Center in Gorinchem. Meer dan de helft van alle winkeldiefstallen dit jaar wordt daar gepleegd. Bovendien registreert de politie sowieso meer aangiften dan in 2022. ,,Met name supermarkten zijn het doelwit, dat zien we in de gehele stad.’’