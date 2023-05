Minder fysieke winkels in Gorinchem, Hardinxveld en Molenlanden: 'Winkelbeleving moet toekomstbestendig worden’

Directeur ANWB komt het de burgemees­ter persoon­lijk vertellen: ‘Gorinchem is de allermooi­ste’

Nu is het helemaal echt: Gorinchem is de allermooiste vestingstad van Nederland. ANWB-directeur Marga de Jager kwam donderdagochtend naar Gorinchem om het officieel te maken. Ze overhandigde burgemeester Reinie Melissant bij de Lingehaven een speciale plaquette. Daarop is het voor iedereen te lezen: in witte letters tegen een bruine achtergrond, de huisstijl van de ANWB.