Oekraïense vluchtelingen mogen langer in Gorcumse sloophuizen wonen, maar moeten in het najaar eruit

De sfeer van Keltfest keert terug in de Hollandse Biesbosch met Eallum

De sfeer van het roemruchte Keltfest Festival keert terug in de Hollandse Biesbosch. Waar Keltfest vijf jaar geleden vertrok naar de buurt van Haarlem en inmiddels ter ziele is, staat de Merwelanden eind mei in het teken van een vergelijkbaar feest: Eallum.