Oeps, een gasleiding geraakt bij graafwerk: dat gebeurt in Gorinchem wel erg vaak

Dordtse zanger (75) met helikopter naar festival gebracht in Overijssel: ‘Dit vergeet je nooit meer’

De Dordtse troubadour Eduard Hagenstein is zaterdagavond per helikopter naar een festival gebracht in Overijssel. De organisatie van Het Vergeten Zwarte Goud wilde de zanger zó graag hebben dat ze hem door een piloot lieten oppikken. ,,Het was écht onvergetelijk!’’