Overlastklachten van omwonenden zetten Gorinchem in 2022 op het spoor van vijf illegale bordelen

Bij vijf sekshuizen in Gorinchem ging het voorbije jaar verplicht de deur op slot. De woningen, die illegaal als bordeel werden gebruikt, werden op last van burgemeester Reinie Melissant gesloten. Dat zijn er drie meer dan in 2021.