Partycentrum verandert in feestpaleis voor de Blieken: ‘Gorcums carnaval komt thuis’

Struinen door de streek Gorcumse monumenten van de leut

Bliekenstad is weer in rust. Onder het carnavalsfeest is vorige week een streep gezet in Gorinchem. Voor herinneringen hebben we de foto's nog. In vroeger tijden lieten Gorcumse feestvierders tastbaarder gedenktekens na: de carnavalsmonumenten.