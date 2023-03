Ramon de Bonte: ‘Samen eten en praten over geluk, zo kunnen we elkaar in Gorinchem beter leren kennen’

Dordrecht gaat voor honderden extra deelauto's en alle inwoners moeten daarvan de voordelen merken

Dordrecht telt nu slechts twintig deelauto's, maar dat gaat de komende jaren rigoureus veranderen. Over twee jaar moeten er al tweehonderd rondrijden en in 2030 moeten dat er vierhonderd zijn. Volgens de gemeente zullen alle inwoners daarvan de voordelen merken. Een aantal wordt bijvoorbeeld geschikt om spullen van de bouwmarkt in te vervoeren.