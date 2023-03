Rotonde bij politiebureau in Gorinchem wordt rustiger, ondanks komst nieuwbouwwijk

Bewoners en bezoekers van nieuwbouwplan Lingeoever rijden gemiddeld zo’n 2400 keer per etmaal deze nieuwe Gorcumse wijk in en uit. Een belangrijk deel zal daarbij de nieuwe brug over de Linge kiezen. Net als andere weggebruikers. Hierdoor wordt het op de rotonde voor het politiebureau een stuk rustiger.