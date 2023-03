Sandra Harsveldt-Quist is de nieuwe directeur wijkverpleging: ‘Deze zorg wordt steeds belangrijker’

Tv-kok Rudolph van Veen komt dit weekend voor paaswork­shops naar Dordrecht

Tv-kok Rudolph van Veen komt het aankomende weekend naar Dordrecht. In het Pakhuis geeft hij op zaterdag 25 en zondag 26 maart workshops die in het teken staan van Pasen. Jong en oud, ervaren of niet; iedereen is welkom.