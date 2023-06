Sinds Anna uit Oekraïne wegvluchtte post ze foto’s van Gorcumse bloemen op haar Instagram

NECROLOGIE Werkendam­se Grietje Post (85) overleden: ‘Altijd verrassing waar Man bijt hond me heen bracht’

De tijd dat ze uitgroeide tot een BN’er ligt al ruim tien jaar achter ons, maar wie de naam Grietje Post zegt, weet precies over wie het gaat. De Werkendamse, die in 2013 een eigen rubriek kreeg in het tv-programma Man bijt hond, is op 85-jarige leeftijd overleden.