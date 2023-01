Stadsgids Dick neemt je mee op brandwandeling door Gorinchem (waar de slangenbrandspuit werd geboren)

Wie is Jan van der Heyden eigenlijk?

,,In de brandweerwereld is hij bekend als de uitvinder van de slangenbrandspuit. Ook verbeterde hij de handpomp die in zijn tijd werd gebruikt. Hij deed die uitvindingen in Amsterdam waar hij met zijn ouders vanuit Gorinchem naartoe was verhuisd. Ook verbeterde hij de straatverlichting in die stad. Anderen kennen Van der Heyden als kunstschilder.’’

Hoe belangrijk waren die uitvindingen voor brandbestrijding?

,,Voor de introductie van de brandslang werd het water met leren emmers doorgegeven. Door de brandslang kon de brandweer het vuur veel sneller bereiken en effectiever bestrijden. Zijn verbeterde handpomp is heel lang in gebruik geweest. In Gorinchem hebben we nog zo’n antieke pomp staan.’’

U neemt dit voorjaar mensen mee op een ‘brandwandeling’, wat is dat precies?

,,De brandwandeling is een stadswandeling, waarbij het thema brand en brandweer centraal staat. Ik ben zelf stadsgids en heb die route enkele jaren geleden op verzoek bedacht. Die mensen wilden graag meer weten over de brandweergeschiedenis van Gorinchem.’’

U bent zelf ruim veertig jaar brandweerman geweest, u weet daardoor veel?

,,Bij enkele verhalen over grote branden in Gorinchem kan ik inderdaad putten uit mijn eigen ervaringen. Maar Gorinchem heeft sowieso een rijke geschiedenis als het om branden gaat. Zo zat eeuwen terug een nachtwaker in de kerktoren die ’s nachts de stad in de gaten hield. Bij brand luidde hij een klok. Die klok staat nu in een klokkenstoel Buiten de Waterpoort.’’

Volledig scherm Het ontwerp van uitvinder Jan van der Heyden vormt de basis van deze handbrandspuit van de Gorcumse brandweer, die in 1905 is gebouwd. © Regionaal Archief Gorinchem

