Theaterhuis Gorinchem speelt het allerlaatste stuk dat in schouwburg De Nieuwe Doelen te zien zal zijn

RECHTSZAAK Gesprek over ‘vroeger’ tussen vader en zoon escaleert compleet: ‘Dat kind lag onder het bloed in de bosjes’

Een gesprek over ‘vroeger’ tussen een vader en zijn zoon in Sliedrecht is volledig ontspoord. De twee zouden elkaar daarbij over en weer hebben mishandeld. Volgens de 20-jarige R.O. was het zelfverdediging. Toch moest hij zich dinsdag verantwoorden in de rechtbank.