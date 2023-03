Tijdelijk onderkomen kunstenaars en ondernemers niet brandveilig: ‘Ja, stroom klapt er wel eens uit’

Jari Schuurman is duidelijk na zouteloze 0-0 FC Dordrecht: ‘Hard werken, te weinig kwaliteit’

Na zes nederlagen in successie hield FC Dordrecht gistermiddag aan het thuisduel met Helmond Sport weer eens iets tastbaars in de vorm van een punt over. Maar voor genoegdoening zorgde de 0-0 deling met de al even machteloze Brabantse opponent amper.