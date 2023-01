Toeristen brengen 1,2 miljoen bezoekjes aan Gorinchem: ‘De stijgende lijn zet zich door’

Hoe Gorinchem de titel van mooiste vesting­stad gaat verzilve­ren: ‘Zorgen dat bezoekers ook terug willen komen’

Honderden toeristen doorkruisen dagelijks de Gorcumse binnenstad. Het is het directe gevolg van de uitverkiezing door de ANWB tot ‘Allermooiste vestingstad van Nederland’, een kleine twee weken geleden. ,,Nu moeten we zien dat we die winst gaan verzilveren op een manier dat mensen ook willen terugkomen.’’

28 augustus