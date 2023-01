Tonny (45) zag foto’s van een oude vlam en ontpopte zich tot haar stalker: ‘Wou alleen een afspraakje’

Niet eerder had Dordrecht zoveel inwoners als nu, maar de stad is nog lang niet verzadigd

Niet eerder telde Dordrecht zoveel inwoners als nu. Op 1 januari van dit jaar stonden er 121.552 mensen ingeschreven in de stad. Het is een record voor de stad, maar het is voor het stadsbestuur nog lang niet genoeg. De komende jaren moet de groei nog veel verder doorzetten.

11 januari